Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Başkanlık Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Caferoviç karşıladı. Erdoğan ile Caferoviç'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caferoviç, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Karşılama sonrası Başkanlık Sarayı'na yürüyen Erdoğan'a, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caferoviç, daha sonra baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caferoviç'le görüştü

Başkanlık Sarayı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan, Caferoviç'le baş başa görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleşen Erdoğan ve Caferoviç'in görüşmesine, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljko Komsic ve Milorad Dodik de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Bosna Hersek'e gitti.