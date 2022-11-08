Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Destansı bir mücadelenin verildiği 44 günün ardından Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Destansı bir mücadelenin verildiği 44 günün ardından Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır ve hep Azerbaycan olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.