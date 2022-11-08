Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü sosyal medya adresinden kutladı.
Dış Politika 08.11.2022, 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Destansı bir mücadelenin verildiği 44 günün ardından Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Destansı bir mücadelenin verildiği 44 günün ardından Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır ve hep Azerbaycan olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.
16
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Galatasaray
|12
|24
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Real Betis
|13
|24
|5. Osasuna
|13
|23
|6. Real Sociedad
|13
|23
|7. Athletic Bilbao
|13
|21
|8. Rayo Vallecano
|13
|21
|9. Villarreal
|13
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|13
|16
|12. Mallorca
|13
|16
|13. Getafe
|13
|14
|14. Girona
|13
|13
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|13
|12
|17. Sevilla
|13
|11
|18. Celta Vigo
|13
|11
|19. Cadiz
|13
|11
|20. Elche
|13
|4