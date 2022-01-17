Erdoğan: 'Arnavutluk halkına olan sözümüzü yerine getirdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk'a milletimizin en içten selamlarını getirdim. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Arnavutluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülke olarak, Arnavutuluk'ta meydana gelen deprem Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır.

"Yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması aramızdaki dayanışmanın en büyük ispatıdır"

Deprem haberini alır almaz bölge halkının yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik. Az önce değerli kardeşim Edi Rama'nın da ifade ettiği gibi kardeşler zor zamanda ortaya çıkar. Büyükelçiliğimiz, TİKA'mız, Kızılay'ımız, Sağlık Bakanlığı'mız ile gereken tüm sağlık malzemelerini Arnavutluk'a ulaştırdık. Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik.

Uluslararası camianın bilhassa İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulundum. Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en büyük ispatıdır. Yıkılan konutların yerine TOKİ yatırımı ile yeni binalar yaptık.

Bugün toplam 522 konutu içeren, yaklaşık 42 milyon avroya mal olan evleri teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afeterine maruz kalsak da Arnavutluk halkına olan sözümüzü yerine getirdik.

Şimdi altını çiziyorum, kardeşliğin nişanesi çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç olduğunda orada olmak şiarıyla yanınızda yer alacağız. -İnşallah bu hasbi temel üzerine inşaa ettiğimiz Türkiye-Arnavutluk dostluğu devam edecektir. Değerli dostlarım, hem ortak bir tarihi hem ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak bizim en önemli medeniyet değerlerimizdendir.

Koronavirüs salgınında o büyük devletler ülkeler kendi içerisine kapanırken, sınırlarının dışını gözlerine kapanırken, biz ayrım yapmadan herkese destek olduk.

Bugün toplam 522 konutu içeren, yaklaşık 42 milyon avroya mal olan evleri teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afeterine maruz kalsak da Arnavutluk halkına olan sözümüzü yerine getirdik.

Şimdi altını çiziyorum, kardeşliğin nişanesi çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç olduğunda orada olmak şiarıyla yanınızda yer alacağız. -İnşallah bu hasbi temel üzerine inşaa ettiğimiz Türkiye-Arnavutluk dostluğu devam edecektir. Arnavutluk'la hem ortak tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir.

Koronavirüs salgınında o büyük devletler, ülkeler kendi içine kapanırken sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen dostlarımızın imdadına koştuk. Paylaşmanın bereketine inanarak salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 68 günde inşaatını tamamladığımız bölge hastanesi de bu güzel dayanışmanın örneklerinden biridir. Açılış törenine videokonferans bağlantısı ile katıldığım hastanenin ismini Türkiye - Arnavutluk Dostluk Hastanesi koyduk.

Türk ve Arnavut doktor ve hemşirelerimiz omuz omuza sağlık hizmeti sunuyor. Şimdi de deprem konutlarının açılışı ile Türkiye - Arnavutluk dostluğu taçlandırıyoruz. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ederim.

Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracakları adımları atmak bizim elimizdedir. İnşa ettiğimiz deprem konutları ile bu bölgedeki 522 ailenin bundan sonraki hayatlarını huzur ve güven içinde geçirmesini temin ediyoruz.