Erdoğan: '30 milyar dolar ticaret hedefini yakalamayı umuyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerinin hangi ülkede olursa olsun o ülkenin huzurunu kaçıran baş belaları olduğunu belirterek, "Bunlarla dayanışma içinde mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İstişarelerimizin ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum"

Değerli kardeşimle önce dar kapsamlı, daha sonra da heyetler arası toplantılarımızı gerçekleştirdik. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İstişari Toplantımızı böylece bitirmiş olduk. İstişarelerimizin ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Reisi’nin ortaya koyduğu İran’ın komşularla ilişkilerinin geliştirilmesi vizyonunu çok değerli buluyorum. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel bütün bu alanlarda etraflıca görüşmelerimizi gerek ilgili bakan arkadaşlarımız gerekse bizler ifade etmek fırsatını bulduk.

"İki ülkenin kararlı yürüyüşüyle biz 30 milyar dolara yine ulaşacağız"

Bizim 30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma hedefimiz vardı. Maalesef COVID olayı sebebiyle ciddi manada bir gerilemeyle karşı karşıya kaldık. Şu an itibarıyla 7,5 milyar doları yakaladık. İnanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşüyle biz 30 milyar dolara yine ulaşacağız. Savunma sanayiinde atacağımız adımlarla bu süreci hızlandırmamız mümkün. Gerek petrol gerek doğal gaz alanında atılacak adımlarla da bu hızlanabilir.

"Dayanışma içerisinde bir mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor"

Türkiye olarak bildiğiniz gibi özellikle savunma sanayiinde son yıllarda ciddi bir sıçramamız mevcut. Bu konudaki dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum. Sayın cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri her iki ülkenin de ciddi manada baş belasıdır. Bildiğiniz gibi biz bunları artık NATO sözleşmesinin içerisine de soktuk. Çünkü bunlar hangi ülkede olursa olsun o ülkenin huzurunu kaçıran baş belalarıdır. Bunlarla dayanışma içerisinde bir mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor.

Tabii bugün burada yüksek düzeyli istişari toplantımızın dışında bir diğer önemli toplantıyı daha gerçekleştiriyoruz. O da Astana üçlüsü olarak burada liderler olarak bir araya geliyoruz. Gerek sayın Putin gerek şahsım gerekse sayın Reisi, birlikte bir araya gelip bir gelişmelerin son halini masaya yatırmış olacağız. Tabii bu Astana sürecinin yeniden bir değerlendirme, yeniden Astana sürecini şöyle ayağa kaldırma durumu olacaktır. Tüm bakan arkadaşlarıma ben de çok çok teşekkür ediyorum. Aralarındaki mutabakatı, aralarındaki dayanışmayı devam ettirmelerini özellikle kendilerinden rica ediyorum.