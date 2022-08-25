Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 'Görüşmeler verimli geçti'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in öncülüğündeki ziyaretlerden ilki Umman'a gerçekleşti. Burada Umman Enerji ve Maden Bakanı Salim Al Aufi ile görüşen Bakan Dönmez, ardından da Katar'da Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile bir araya geldi.

Dönmez, Körfez ülkelerindeki temaslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dost ve kardeş ülke Umman ile bugüne kadar doğal gaz ticareti yapmamıştık ancak görüşmeler gayet olumlu geçti. Şartların uygunluğuna bağlı olarak BOTAŞ ve Umman doğal gaz ticareti şirketi arasında devam edecek görüşmelerde inşallah karşılıklı bir anlayış ve anlaşma olursa gaz ticaretine başlayabileceğiz" diye konuştu.

''Somut adım atmayı bekliyoruz"

Umman'ın yenilenebilir enerji alanında ileriye dönük projelerinin de olduğuna işaret eden Dönmez , "O konuda iş birliği teklif ettiler. Gerek kamu gerekse özel sektör eliyle oradaki fırsatları değerlendireceğiz" dedi.

Dönmez, Katar'da da görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, "Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Saad Sherida Al-Kaabi ile 'Öteden beri devam eden iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz' diye konuştuk. Sadece doğal gaz ticaretinde değil, Türkiye'de, Katar'da veya üçüncü ülkelerde petrol ve gaz konusunda arama-üretim faaliyetleri dahil olmak üzere fırsatların değerlendirilmesi hususunu ele aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konularda somut adım atmayı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez'e ziyaretlerinde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Zühtü Batı ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.