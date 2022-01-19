El Salvador Devlet Başkanı Bukele Türkiye'ye gelecek
El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Dış Politika 19.01.2022, 18:30
El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 19-21 Ocak 2022'de, El Salvador'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı düzeyinde yapılacak bu ilk ziyaret sırasındaki görüşmelerde, Türkiye-El Salvador ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.
Orta Amerika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif metinlerin imzalanması da gündemde yer alıyor.
Kaynak: AA
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