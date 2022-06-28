Dörtlü görüşme sona erdi
NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında gerçekleştirilen dörtlü görüşme sona erdi.
Dış Politika 28.06.2022, 19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme sona erdi. Görüşme 2 saat sürdü.
Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapıldı.
Kaynak: AA
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