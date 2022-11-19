Diyanet İşleri Başkanı'ndan Filistin halkına başsağlığı mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki yangında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dış Politika 19.11.2022, 16:45
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için Filistin halkına başsağlığı diledi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Gazze Cebaliye bölgesinde meydana gelen yangında aralarında çocukların da bulunduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı hepimizi derinden üzdü. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yürekleri yakan böylesine bir acıyı yaşayan yakınlarına ve Filistin halkına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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