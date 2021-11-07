Dışişleri'nden Irak Başbakanı Kazımi’nin konutuna yapılan saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını güçlü şekilde kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna bugün sabaha karşı insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelede Irak'ın yanında yer alacağı belirtilerek "Irak’ın egemenliğine ve istikrarına zarar vermeyi hedeflediği açık olan bu korkakça saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.
Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri Kazımi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.
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