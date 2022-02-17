Dışişleri Bakanlığından Brezilya'ya taziye
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da meydana gelen 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sel felaketi için Brezilya'ya taziye mesajı gönderdi.
Dış Politika 17.02.2022, 18:57
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışın meydana getirdiği sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Brezilya'da selin neden olduğu can kayıpları ve hasarın üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, "Yaşamını yitirenlerin yakınlarına, dost Brezilya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı en son 104 olarak açıklanmıştı.
Afet nedeniyle 35 kişinin kaybolduğu bildirilmiş, en az 54 evin yıkıldığı, 370'ten fazla kişinin ise barınaklara sığındığı kaydedilmişti.
Kaynak: AA
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