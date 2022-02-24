Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki vatandaşlarına uyarı
Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'daki vatandaşlar için uyarıda bulunarak, "Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz." denildi.
Bakanlık duyurusu şu şekilde,
Ukrayna'da yaşayan değerli vatandaşlarımız,
Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.
Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır.
Bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929
Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin'de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612
Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa'da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
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|43
|6. Beşiktaş
|26
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|26
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|13. Galatasaray
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|32
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|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
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|24
|40
|8. Tottenham
|24
|39
|9. Brighton
|25
|33
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|25
|32
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|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|25
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
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|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
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|32
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|25
|30
|13. Elche
|25
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|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15