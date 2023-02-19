Dışişleri Bakanlığı, Hanau saldırısında hayatını kaybedenleri andı

Bakanlık, Hanau kentinde yapılan saldırının yıl dönümüne ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bundan üç yıl önce Almanya’nın Hanau kentinde yapılan ırkçı ve İslam karşıtı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm kurbanları saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

YTB'den Hanua'daki saldırıda yaşamını yitirenler için paylaşım

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Almanya'nın Hanau şehrinde gerçekleşen ırkçı terör saldırısının 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Bu tür ırkçı saldırıların bir daha asla tekrarlanmaması için 'Irkçılığa Hayır' diyoruz." ifadelerine yer verdi.

Irkçı terör saldırısı

Irkçı Tobias Rathjen, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau’da 19 Şubat 2020'de, iki nargile kafe ve bir büfeye saldırı düzenlemişti.

Irkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı yapan 43 yaşındaki ırkçı terörist Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in, avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.