Dışişleri Bakanlığı: Ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki gösterilerek "Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız." açıklaması yapıldı.
Dış Politika 16.02.2022, 00:50
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliği’nin statüsünü tescil etmediğini belirterek, "Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız." açıklamasını yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yunanistan'ın, AİHM kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmediği vurgulandı.
Paylaşımda, "Hakkını arayan soydaşlarımız ifadeye çağrılıyor, soruşturuluyor. Hak aramanın cezalandırılma isteği yeni bir baskı ve korkutma planı. Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız.” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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