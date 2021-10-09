Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ABD Başkanı Biden’a tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi., Çavuşoğlu, "Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor" dedi.
Dış Politika 09.10.2021, 12:52 09.10.2021, 14:14
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması ve Türkiye açıklamalarıyla ilgili konuştu.
Dışişleri Bakanı, "PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç" derken, "Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz” diye konuştu.
Ayrıntılar gelecek...
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