Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ABD Başkanı Biden’a tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması ve Türkiye açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Dışişleri Bakanı, "PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç" derken, "Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz” diye konuştu.

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