Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla bir görüşme daha yaptı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile dünün ardından bugün de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dış Politika 25.02.2022, 18:27
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Kuleba'nın telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.
Bakan Çavuşoğlu ile Kuleba dün de telefonda görüşmüştü.
Kaynak: AA
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