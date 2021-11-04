Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Teklif Biden'dan geldi'

Dışişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun kesin hesap ve bütçesi ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay Raporu da görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın bütçe sunumuna başladı.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesini değerlendirdi.

"Teklif Biden'dan geldi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesini değerlendirdi.

ABD yönetimiyle temasların devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Biden ile pazar günkü görüşmeleri yapıcı bir atmosferde geçti" dedi.

"ABD'nin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor"

ABD’nin PKK/PYD/YPG’yle işbirliği, FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor" diyen Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bunları açıklıkla vurguladı. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu kez teklif Biden tarafından geldi, ele alınacak konuları çalışıyoruz" diye konuştu.

"Taliban ile aktif diplomasi izliyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, Taliban ile de aktif diplomasi izlediklerini belirtti.

"Uluslararası toplumun geneli de aşamalı angajman politikası izliyor. Tanıma konusunda ise aceleci değiliz, sahadaki uygulamaları yakından takip ediyoruz" dedi.

TRT