Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü
Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili diplomatik çabaları devam ediyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile bir görüşme daha yaptı.
Dış Politika 05.03.2022, 20:26
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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