Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun Lavrov ile görüşmesinde Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alındı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alınırken Erdoğan ile Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.