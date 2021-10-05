Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve müttefik Polonya’nın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla görüştük. Stratejik ortaklığımız derinlik kazanıyor. Ticaret, savunma sanayi ve düzensiz göç konusunda iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.