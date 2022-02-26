Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert cevap
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ukrayna'daki durumdan Türkiye'nin faydalandığı yönündeki suçlamasına cevap veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Her koşulda Türkiye'yi karalamak. Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" ifadelerini kullandı.
Dış Politika 26.02.2022, 20:51
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ukrayna'daki durumdan Türkiye'nin faydalandığı yönündeki suçlamasına, "Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" yanıtını verdi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ın suçlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Bakan Çavuşoğlu, "Tüm dünya Ukrayna'da meydana gelen trajediye odaklanırken, Nikos Dendias kendi kişisel uğraşına odaklanmış durumda: Her koşulda Türkiye'yi karalamak. Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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