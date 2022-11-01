Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindeki heyetle ile Ankara'da görüştü.
Dış Politika 01.11.2022, 18:20
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Kırımoğlu ile beraberindeki heyeti Ankara'da ağırladıklarını bildirdi.
Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu'nu Ankara'da ağırladık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 1, 2022
Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü desteklemeye ve Kırım Tatar Türklerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/wN6ja6dCtT
Çavuşoğlu, "Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü desteklemeye ve Kırım Tatar Türklerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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