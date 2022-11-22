Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Forumu kapsamında Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Forumu kapsamında Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fas’ın Fes kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu kapsamında Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
Çavuşoğlu, “Lübnan’ın istikrarına verdiğimiz destek sürecek.” ifadelerini kullandı.
Fes kenti, BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu ile bu çerçevede gerçekleştirilecek olan BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.
İki gün sürecek forumda, bir arada yaşamanın gerekliliği ile çeşitlilik ve kültürel zenginliğin teşviki tartışılacak.
Bu sabah başlayan ve 50 ülkenin çeşitli bakanlar seviyesinde temsil edildiği BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda, 96 ülkeden delegasyonlar ile dünyanın her yerinden farklı kültür ve medeniyetlere anlayış ve saygı için çalışan binden fazla aktivist yer alıyor.
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