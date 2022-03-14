Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuleba ve Lavrov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuleba ve Lavrov ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Dış Politika 14.03.2022, 21:32 14.03.2022, 23:06
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Kuleba ve Lavrov ile Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.
Kaynak: AA
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