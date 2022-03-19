Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile yaptığı heyetler arası görüşmenin ardından “Gerek Rusya- Ukrayna savaşı gerekse bölgelerdeki son gelişmeler bir kez daha gösterdi ki, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor. Bu konularda Japonya'yla birlikte hareket etme noktasında mutabık kaldık'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile bir araya geldi. İki ülke heyetler arası görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ve Yoshimasa ortak bası toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Japonya arasında 2013 yılında stratejik ortaklık tesis edildiğini hatırlatarak, “Stratejik ortaklığımız gücünü tarihten alıyor ve özel dostluk bağlarımıza dayanıyor. 2024 yılında diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yıldönümünü kutlayacağız. Bu vesileyle yapılacak ortak faaliyetlerin planlanmasına şimdiden başlamayı kararlaştırdık. Bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla arkadaşlarımızla birlikte ele aldık. Stratejik ortaklığımızı her alanda ilerletme yönündeki irademizi bir kez daha teyit ettik. Özellikle salgın döneminde gerçekleştiremediğimiz karşılıklı değişik düzeylerdeki ziyaretleri önümüzdeki süreçte gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

''EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASININ İMZALANMASININ TİCARETİMİZİ ARTTIRMA ÇABALARINA KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ''

İki ülke arasındaki ikili ticaretin arttığı ama dengeli bir yapıya kavuşturulması için atılacak adımları da konuştuklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Özellikle ekonomik ortaklık anlaşmasının bir an önce imzalanmasının ticaretimizi arttırma çabalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sosyal güvenlik anlaşmasını da biran önce imzalamak istiyoruz. Aynı şekilde tarım alanında işbirliği, enerji forumunun düzenlenmesi gibi ekonomik ilişkilerimizi güçlendirebilecek alanlara odaklanmak istiyoruz. Yatırımların teşvik edilmesini ele aldık. Terörle mücadelede işbirliğimizi de ele aldık" diye konuştu.

''TÜRKİYE VE JAPONYA DOĞAL AFETLERİ SIKLIKLA TECRÜBE EDEN İKİ ÜLKE''

Çavuşoğlu şunları söyledi:

Türkiye ve Japonya doğal afetleri sıklıkla tecrübe eden iki ülke, afet risklerinin azaltılması ve afetle mücadelede mevcut işbirliğimizi daha da geliştirmek için çalışacağız. Uzay ve yenilenebilir enerji alanlarında ortaklaşa neler yapabileceğimizi bugün ele aldık. Daha önceki görüşmemizde denizcilik alanında istişare mekanizmasının kurulmasını konuşmuştuk, bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ULUSLARARASI SİSTEMİN BİR REFORMA TABİ TUTULMASI GEREKİYOR

2019 yılında başlatılan Yeniden Asya girişiminde Japonya'yı önemli görüyoruz. Japonya ile çok taraflı platformlarda da işbirliğimizi sürdüreceğiz. İki ülkenin görüşleri birbirine yakındır, birlikte hareket ediyoruz. Bu doğrultuda Japonya'nın 2023- 2024 BM Güvenlik Konseyi adaylığını desteklediğimizi bir kez daha söylüyorum. Gerek Rusya- Ukrayna savaşı gerekse bölgelerdeki son gelişmeler bir kez daha gösterdi ki, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin bir reforma tabi tutulması gerekiyor. Bu konularda Japonya'yla birlikte hareket etme noktasında mutabık kaldık. Başta Rusya krizi olmak üzere Asya Pasifik bölgesinde, bizim bölgemizdeki, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Bakan Hayashi'ye özellikle Rusya'daki, Ukrayna'daki gelişmeler hakkında bilgiler verdik. Son durumu, düşüncelerimizi ve tespitlerimizi paylaştık. Ayrıca Türkiye olarak arabulucu çabalarımızı ve son geldiğimiz nokta konusunda bilgiler verdik."

ULUSLARARASI HUKUKA KARŞI CİDDİ BİR İHLAL

Hayashi, Bakan Çavuşoğlu ile 6 Ocak'taki telefon görüşmesinin ardından Çavuşoğlu'nun memleketi Antalya'da yüz yüze görüşmekten mutluluk duyduğunu ve her iki ülkenin de deprem tehdidiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, taziye mesajları için teşekkür etti.

Japonya'nın stratejik ortağı ve bölgesel bir güç olan Türkiye'nin, Ukrayna'daki mevcut durumla ilgili aktif olarak arabuluculuk rolü oynadığını söyleyen Yoshimasa, “Rusya'nın işgali de dahil olmak üzere bir dizi eylemin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği ve şiddet kullanımını yasaklayan uluslararası hukuka karşı ciddi bir ihlaldir. Bu konuda Sayın Bakan Çavuşoğlu'yla hem fikir olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.



''TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ''

Türkiye'nin hem Ukrayna hem Rusya'yla yakın ilişkileri ve diplomatik çabalarıyla ilgili Bakan Çavuşoğlu ile bilgi paylaşımında bulunduklarının altını çizen Yoshimasa şunları söyledi:

“Bu konuda Japonya olarak Türkiye'nin çabalarını takdir eder ve saygılarımı gösteririm. Uluslararası düzenin temellerini korumak için bundan sonra da yakın işbirliğimizi sürdüreceğimizi ve uluslararası platformlarda da işbirliğimize devam edeceğimiz konusunda mutabık kaldık. Uluslararası toplumun Rusya'ya karşı işbirliği yapmasının önemini teyit ettik. Aynıca nükleer silahsızlanma ve yayılmayı önleme girişimi konusunda da Türkiye ile yakın çalışacağımız konusunda da mutabık kaldık"



İKİ ÜLKE İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

Türkiye ile 2024 yılının diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü olması nedeniyle çeşitli alanlarda işbirliğini daha da geliştireceklerini kaydeden Yoshimasa, ikili ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek için Japonya-Türkiye serbest ticaret ve sosyal güvenlik anlaşmalarının erken sonuçlandırılmasına yönelik görüşmelerin hızlandırılması konularında mutabık kalındığını duyurdu.

İki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olan Türkiye- Japonya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin rektörünün atanması ve önümüzdeki yıl açılması için gerekli çalışmaların yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Yoshimasa, uzay, iklim değişikliği ve afet önleme gibi yeni alanlarda işbirliği için de hemfikir olunduğunu kaydetti.

Japon bakan Yoshimasa, görüşmede, Çin ve Kuzey Kore dahil bölgesel konularda değerlendirmelerde bulundukları ve iş birliği içerisinde olacaklarını da söyledi.