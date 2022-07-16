Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Dış Politika 16.07.2022, 13:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Abdullahiyan telefonda görüştü.
Görüşmede üst düzey ziyaret hazırlıkları ele alındı.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 27 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etmişti.
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