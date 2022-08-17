Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Dışişleri Bakanlığında görüştü.
Dış Politika 17.08.2022, 19:21
Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, KKTC ekonomisinin daha da güçlendirilmesi için KKTC hükümetiyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.
Çavuşoğlu, "Milli davamız Kıbrıs'ı her daim ve her yerde savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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