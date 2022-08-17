Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, KKTC ekonomisinin daha da güçlendirilmesi için KKTC hükümetiyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Milli davamız Kıbrıs'ı her daim ve her yerde savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.