Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Blinken Ukrayna'yı görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü.

Görüşmede, gelecek dönemde gerçekleştirilecek NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantıları öncesinde Rusya Federasyonu-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslardaki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price ise görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'daki gerilimi tırmandırma tehdidine ilişkin koordinasyonun sürdürülmesinin önemini ele aldı." ifadesini kullandı.

Price ayrıca iki bakanın Afrika Boynuzu'ndaki gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme sürecini görüşmek üzere özel elçi ataması ve ikili iş birliğini derinleştirme çabalarını da ele aldığını kaydetti.

Sözcü, görüşmede Blinken ve Çavuşoğlu'nun NATO müttefikleri olarak iki ülkenin karşılıklı endişe alanlarını da ele alma fırsatı bulduklarını bildirdi.