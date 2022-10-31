Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kore'li mevkidaşına taziyelerini iletti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'e, başkent Seul'de dün yaşanan izdihamda yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.
Dış Politika 31.10.2022, 00:19
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu'nun, Seul'de yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için Güney Kore'li mevkidaşı Park'a taziye dileklerini ilettiği belirtildi.
Güney Koreli mevkidaşı Park'ın da taziye dilekleri dolayısıyla Çavuşoğlu’na teşekkür ettiği aktarıldı.
Seul'ün Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen izdihamda son açıklamalara göre 153 kişi hayatını kaybetmiş, 82 kişi yaralanmıştı.
Hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda olduğunu açıklayan Koreli yetkililer, ölenler arasındaki 22 kişinin yabancı uyruklu olduğunu kaydetmişti.
Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkede yas ilan edildiğini açıklamıştı.
Kaynak: AA
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