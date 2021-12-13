Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı Momen ile Ankara'da görüştü.
Dış Politika 13.12.2021, 01:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen ile başkent Ankara'da Türkiye-Bangladeş ilişkilerini ve iş birliği projelerini ele aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan, "Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın yarın Ankara'daki büstünün ve adını taşıyacak parkın açılışını yapacak Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen'i ağırladık." açıklamasını yaptı.
Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüşmesinde, Türkiye-Bangladeş ikili ilişkilerini ve iş birliği projelerini değerlendirdiklerini belirtti.
Kaynak: AA
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