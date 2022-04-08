Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.