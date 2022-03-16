Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dış Politika 16.03.2022, 22:58
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu’nun Blinken ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilere ilişkin konular ele alındı.
Kaynak: AA
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