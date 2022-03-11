Devlet Bahçeli 'Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. Bahçeli, "Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır. Barışın ve istikrarın ümit masasıdır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya gelmesine ilişkin, "Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır. Barışın ve istikrarın ümit masasıdır." ifadelerini kullandı.
Edinilen bilgiye göre, Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.
Bahçeli'nin Antalya'daki görüşmelerle ilgili Bakan Çavuşoğlu'nu yürekten tebrik ettiği ve Ukrayna-Rusya arasında barış ikliminin yeşertilmesi mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği öğrenildi.
Türkiye'nin diyalog ve diploması mücadelesini sonuna kadar desteklediğini ifade eden Bahçeli'nin, "Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır. Barışın ve istikrarın ümit masasıdır." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.
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