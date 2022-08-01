Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü : 'Savaşın sona ermesi için girişimlerimiz devam edecek'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin izlediği denge politikası, dünya gıda güvenliğini ve gıda fiyatlarının istikrarını güvence altına alıyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türk diplomasisinin çok önemli bir başarısı olan tahıl sevkiyatı başladı. Türkiye’nin izlediği denge politikası, dünya gıda güvenliğini ve gıda fiyatlarının istikrarını güvence altına alıyor. Bu hassas süreci yürütürken savaşın sona ermesi için girişimlerimiz devam edecek" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini açıkladı.
Mısır yüklü ilk gemi yarın İstanbul'da olacak.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türk diplomasisinin çok önemli bir başarısı olan tahıl sevkiyatı başladı. Türkiye’nin izlediği denge politikası, dünya gıda güvenliğini ve gıda fiyatlarının istikrarını güvence altına alıyor. Bu hassas süreci yürütürken savaşın sona ermesi için girişimlerimiz devam edecek."
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