banner38

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: 'Rusya'nın talepleri fazla maksimalist'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CNN International'da Becky Anderson'ın programında katılarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dış Politika 03.03.2022, 09:26
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: 'Rusya'nın talepleri fazla maksimalist'

Rusya'nın talepleri için "fazla maksimalist" diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın müzakere masasına oturtulması için iletişimde kalmanın önemine dikkat çekerek saldırıların devamının büyük hata olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'nın diplomasiye ve müzakereye şans vermeden saldırı düzenlemeye devam etmesi büyük bir hata olur." dedi.

Ukrayna'daki gelişmelerden büyük endişe duyduklarını belirten Kalın, "Rusya'nın diplomasiye ve müzakereye şans vermeden saldırı yapmaya devam etmesi büyük bir hata olur." diye konuştu.

Türkiye'nin mevcut durumda Rusya'ya yaptırım uygulama planlarının bulunmadığını kaydeden Kalın, Moskova ile enerji, turizm, tarım gibi sektörleri de içeren güçlü ekonomik bağlarının zarar görmesini istemediklerini söyledi.

Kalın, yaptırım kararından kaçınmaları noktasında daha önemli bir faktör olarak Rusya'yla diyalogda kalmaya devam etmek istediklerini vurguladı.

Batı ülkelerinden yetkililerin de Türkiye'nin Rusya'yla iletişimde kalmasının önemini kendilerine aktardıklarını belirten Kalın şunları söyledi:

Herhangi nükleer bir saldırı riskinin mevcut olup olmadığına ilişkin soru üzerine bu ihtimalin gerçekleşmesinin felaket olacağını vurgulayan Kalın, NATO'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu söylemine soğukkanlılıkla yanıt verdiğini ve bunun doğru bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Kalın, ihtiyaç duyulanın gerilimi yatıştırmak olduğunu ve nükleer tehdidin yalnızca söylem düzeyinde kalmasını umut ettiğini belirtti.

Türkiye'nin NATO'nun genişlemesi konusuna olumlu bir yaklaşım izlemesinin, Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliği senaryosunu da kapsayıp kapsamadığına ilişkin soru üzerine Kalın, şu aşamada bu ihtimale olumlu bakmadıklarını söyledi.

Kalın, Türkiye'nin geçmişte Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Avrupa'da, Balkanlarda ve diğer yerlerde genişleme süreçlerine olumsuz bakmadığının altını çizerek "Ukrayna'nın NATO üyeliği meselesinin ne kadar hassas bir konu olduğunun farkındayız. Bu hukuksuz savaşın bitmesini istememizin temel sebeplerinden biri de bu ve Ukraynalıların da bizi anlayacağını umuyoruz." dedi.

Rusya'nın şu aşamada ateşkes için gündeme getirdiği üç talep için de "Fazla maksimalist ve mantıklı değil." değerlendirmesinde bulunan Kalın, bu teklifler arasında bulunan Kırım'ın Rusya'ya ait bir bölge olarak kabul edilmesinin ve Ukrayna'nın silahsızlandırılması talebinin egemen bir ülke açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Moskova'nın ana meselesinin Ukrayna'nın NATO üyeliği ihtimali olduğunu düşündüklerini söyleyen Kalın, Rusya'nın bu konuyu geçmişte de gündeme getirdiğini ve bu konu üzerine gerçekçi bir yaklaşıma ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

#CNN International #rusya #Ukrayna #İbrahim Kalın
Yorumlar (0)
banner35
3
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18