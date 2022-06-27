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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, dörtlü zirvenin haberini verdi

Habertürk canlı yayınında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Salı günü NATO Genel Sekreterinin ricası, talebi üzerine Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Madrid'de liderler düzeyinde bir dörtlü zirve yapılacak. Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya... Bu zirve olacak. Bu zirveye katılmak, bizim pozisyonumuzdan geri adım atacağımız anlamına gelmiyor." dedi.

Dış Politika 27.06.2022, 00:08 27.06.2022, 09:12
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, dörtlü zirvenin haberini verdi

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik görüşmelerin hangi aşamada olduğunun" sorulması üzerine Kalın, şimdiye kadar İsveç ve Finlandiyalı muhataplarıyla iki toplantı yaptıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptıkları telefon görüşmesi kapsamında, üçüncü tur görüşmeleri için yarın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Brüksel'e gideceklerini belirten Kalın, Madrid Zirvesi öncesi bir tur daha yapacaklarını ifade etti.

İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

"Bize göre, biz üzerinde müzakere ettiğimiz konuları bir noktaya getirdik, oradan geri adım atmamız söz konusu değil. Bunu karşı tarafa ilettik. 'Top artık sizin sahanızda' dedik. Dün Genel Sekreterin ricası üzerine Cumhurbaşkanımız 'Peki, arkadaşlarımız gitsinler, bir tur daha yapsınlar' dedi. Biz de oradan Madrid'e geçeceğiz. Salı günü NATO Genel Sekreterinin ricası, talebi üzerine Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Madrid'de liderler düzeyinde bir dörtlü zirve yapılacak. Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya... Bu zirve olacak. Bu zirveye katılmak, bizim pozisyonumuzdan geri adım atacağımız anlamına gelmiyor."

Anlaşılamayan konularda, Brüksel'de mutabakata varılırsa, Madrid'e daha iyi bir şekilde gidilebileceğini dile getiren Kalın, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'dan, PKK/PYD/YPG ve iltisaklı yapılara karşı açık ve net tavır almalarını beklediğini vurguladı.

Müzakerelerin Ankara'da yapıldığı 25 Mayıs akşamı İsveç devlet televizyonunun Salih Müslim ile bir mülakat yayınladığını, bu mülakatta Müslim'in PKK'nın tezlerini dile getirdiğini anımsatan Kalın, bundan Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığın karşı tarafa iletildiğini aktardı.

Kaynak: AA
#İbrahim Kalın #Madrid #Dörtlü Zirve
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