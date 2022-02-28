Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan iki önemli görüşme
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın-Sulliva görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve siyasi birliğini desteklediği vurgulandı.
Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen barış görüşmelerinin sonuç vermesi ve ateşkesin sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalındı.
Uşakov ile görüşme
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Kalın-Uşakov görüşmesinde, Ukrayna'daki savaş ve Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ele alındı.
Diplomatik girişimlerin sonuç vermesi ve ateşkes müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasının, bölgenin barış ve istikrarı açısından önemine vurgu yapılan görüşmede, çatışma ve gerginlik ortamının bir an önce sonlandırılması için ortak çabaların arttırılması konusunda mutabık kalındı.
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