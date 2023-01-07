banner38

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CNN'e konuştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International televizyonunda katıldığı programda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Dış Politika 07.01.2023, 18:27
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CNN'e konuştu

Rusya'nın Ukrayna'da "36 saatlik tek taraflı ateşkes ilan etmesine yönelik düşünce ve tepkilerin" sorulması üzerine Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşmesinde tek taraflı ateşkes çağrısını yinelediğini, ayrıca karşılıklı ateşkes çağrısı yaptığını aktardı.

"Bu (ateşkes) sadece 36 saate değil, bunun ötesine uzatılmalıdır." diyen Kalın, karşılıklı ateşkesin henüz sağlanamadığını, bunun da "savaşın şu anda ne ölçüde bir çıkmaza dönüştüğünü gösterdiğini" kaydetti.

Kalın, iki tarafın da savaş alanında kesin zafer elde edecek durumda olmadığını belirterek ileriki günlerde özellikle Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki bölgelerde ateşkes için çalışmaya devam edeceklerini ve bu bölgede çatışma ve kaza olmamasını sağlamak istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin neden "tek taraflı ateşkes çağrısı" yaptığına ilişkin soruya yanıt veren Kalın, "bu savaşı sürdüren ve herhangi bir müzakere için daha zor hale getirenin Rus bombardımanı" olduğunu dile getirdi.

Kalın, savaşın Ukrayna topraklarında yaşandığını, bu nedenle Ukraynalıların Rusya'nın bu bombardımanı ve savaşı durdurmadan müzakerelere gitme girişimlerine kuşkuyla yaklaştıklarını ifade etti.

Sözcü Kalın, tek taraflı ateşkesin en azından "Rusya'nın durması" anlamına geldiğini belirtti. Kalın, bunu, Ukrayna'nın takip edeceğini söyledi.

"Belki bu, müzakerecilerin yeniden bir araya gelebileceği bir tür müzakere ortamına dönüşebilir"

Kalın, "Bu, Cumhurbaşkanımızın dün yaptığı görüşmede her iki lidere yerel ateşkesler yapabilmemiz için teklif ettiği şeydi. Belki bu, müzakerecilerin yeniden bir araya gelebileceği bir tür müzakere ortamına dönüşebilir. Ancak elbette bu çağrıyı yapmaya devam etme konusunda kararlıyız. Ancak gerçekçi bir şekilde konuşursak, sahadaki gerçekler öyle ki iki taraf da bu noktada silahlarını bırakıp müzakere masasına gelmeye istekli görünmüyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde Ukrayna'da çatışmaların daha da hızlanacağını görmekten endişe duyuyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın geçen ay Rusya'nın geçici ateşkes önereceğini tahmin etmesi ve Rusya'nın atacağı bu adımı "dinlenme, yeniden hazırlanma, yeniden toparlanma ve yeniden saldırı için sahte bir çıkış yolu" olarak nitelendirmesine katılıp katılmadığı sorusuna Kalın, "Ukrayna ve Rusya tarafları ve bu tarafları farklı açılardan destekleyenler arasında karşılıklı güvensizlik olmasının anlaşılabilir olduğunu ancak bunun ötesini görmeleri gerektiği" yanıtını verdi.

İbrahim Kalın, savaşın devam etmesinin herkes için daha fazla yıkım ve kayıp getireceğinin altını çizerek "Tarafları müzakere masasına oturtmak için Rusya, Ukrayna, Batı bloku, NATO ülkeleri, ABD ve diğerleriyle her yönden çabalarımızı gerçekten artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Demek istediğim, her iki taraf için de savaş alanında kesin bir askeri zafer çağrısı yapmak oldukça zor, elde edilmesi oldukça zor. Taraflar bazı taktiksel hedeflere ulaşabilirler ancak burada herhangi bir stratejik amaca hizmet etmeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Stratejik hedefin" ne olduğunu anlatan Kalın, önce can kayıplarını durdurmaları gerektiğini vurguladı.

"İki tarafın bir araya gelebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz"

Kalın, bir ay kadar sonra Rusya-Ukrayna savaşının ilk yılına gireceğine dikkati çekerek "Dolayısıyla iki tarafın bir araya gelebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sözcü Kalın, liderlerin tüm müzakere şartlarıyla masada bir araya gelmesini sağlayacak bir zemin için önce Ukraynalıların, Rus tarafından somut bir eylem görmeleri gerektiğini ifade etti.

Bunların sadece ateşkes değil, aynı zamanda "Rus birliklerinin Ukrayna topraklarından aşamalı, planlı bir şekilde geri çekilmesi ve esir değişimi hakkındaki müzakereler, Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğini sağlama hakkındaki müzakereler, tahıl anlaşmasının devamı hakkındaki müzakereler, bir dizi başka koşullar ve başından beri bu savaşın ana parametrelerini tanımlayan bir dizi başka kilit konu" olduğuna işaret eden Kalın, odaklanmaları gereken şeylerin bunlar olduğunu söyledi.

Kalın, savaşın bu şekilde devam etmesine izin verilmesi durumunda 2023'ün Ukrayna başta olmak üzere ekonomi, enerji, tahıl ve gıda güvenliği açısından daha da zor bir yıl olacağını dile getirdi.

Uluslararası Para Fonunun (IMF) 2023'ün 2022'den daha zor bir yıl olacağını öngördüğünü aktaran Kalın, büyük ekonomilerde küresel durgunluk görüleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Tüm bunlar göz önüne alındığında, burada gerçekten daha gerçekçi uzun vadeli bir bakış açısı benimsemeli ve iki tarafın bir araya gelip çatışmayı durdurabileceği koşulları meydana getirmek için tüm çabamızı göstermeliyiz." dedi.

Kaynak: AA
#Cumhurbaşkanlığı sözcüsü #İbrahim Kalın #CNN International
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 36
2. Fenerbahçe 16 35
3. Başakşehir 16 31
4. Adana Demirspor 16 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 16 29
7. Konyaspor 16 26
8. Kayserispor 16 23
9. Alanyaspor 17 21
10. Karagümrük 16 19
11. Giresunspor 16 19
12. Gaziantep FK 16 18
13. Kasımpaşa 17 18
14. Antalyaspor 16 17
15. Hatayspor 17 17
16. Ankaragücü 16 16
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 16 11
19. İstanbulspor 16 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Villarreal 16 27
6. Athletic Bilbao 15 25
7. Real Betis 15 25
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 16 19
11. Mallorca 16 20
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 16 18
16. Celta Vigo 16 16
17. Cadiz 16 15
18. Espanyol 15 13
19. Sevilla 15 12
20. Elche 16 4
banner23