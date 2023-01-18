Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Kabine Bakanı Elderi ve Tarım Bakanı El Beşiri'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Kabine Bakanı Elderi ve Tarım Bakanı El Beşiri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Kabine Bakanı Hüseyin Osman Elderi ve Sudan Tarım Bakanı Ebu Bekir El Beşiri'nin de yer aldığı heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Sudan'ın kalkınmasına katkı sunmak için Türkiye'nin işbirliğine hazır olduğu ifade edildi.
Sudan'daki verimli tarım alanların tahsisi konusunda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, tarım alanında iki ülkenin ortaklığında pilot proje başlatılması konusunda mutabık kalındı.
Görüşmede, Sudan'daki maden alanlarının geliştirilmesi ve yeni alanların tahsisi ile ticaretin geliştirilmesi üzerinde duruldu, bu alanda temel prensiplerde mutabakat sağlandı.
Enerji, maden arama ve çıkarma ile petrol ve doğal gaz konularında Türkiye'nin tecrübelerini Sudan ile paylaşabileceği belirtilen görüşmede, hayvancılıkta işbirliği yapılması ve sanayi tesislerinin oluşturulması ele alındı.
Bölgesel sorunların da masaya yatırıldığı toplantıda konuk heyet, Türkiye'nin tahıl diplomasisinde Sudan'a yer vermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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