Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizle, kültürümüzle medeniyetimizle yüzyıllardır dost ve kardeşimiz olan Kosova'nın bağımsızlığının 14. yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Tarihimizle, kültürümüzle medeniyetimizle yüzyıllardır dost ve kardeşimiz olan Kosova'nın bağımsızlığının 14. yıl dönümü kutlu olsun. pic.twitter.com/ReKt7CDLlO — Fuat Oktay (@fuatoktay) February 17, 2022