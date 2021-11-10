Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya uğrayan Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Kasım'da konutuna yapılan saldırı dolayısıyla Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye bir mektup gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakan, Aziz Kardeşim" ifadesiyle başladığı mektubunda, şunları kaydetti:
"Bağdat'taki konutunuza yapılan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır. Bu haklı mücadelenizde her zaman komşumuz Irak'ın yanında olacağımızı da bir kez daha tekrarlıyorum. En kalbi geçmiş olsun dileklerimi iletirken, zatıalilerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Irak halkının esenlik ve refahı için en iyi temennilerimi yineliyorum."
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