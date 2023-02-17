Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeljko Komsic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i kabul etti.
Dış Politika 17.02.2023, 16:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic ile bir araya geldi.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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