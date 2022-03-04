Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşına ilişkin diplomatik temasları devam ediyor. Erdoğan, bir kez daha Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dış Politika 04.03.2022, 19:58
Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşına ilişkin diplomatik temasları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA
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