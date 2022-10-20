Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Zengilan Uluslararası Havalimanı'ndan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a hareket etti.