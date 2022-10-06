Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönüyor
Prag'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'dan ayrıldı.
Dış Politika 06.10.2022, 23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Prag Vaclav Havel Havaalanı'nda Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve ilgililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a gitti.
Kaynak: AA
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