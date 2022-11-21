Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tokayev'i tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti.

Seçim neticesinin dost ve kardeş Kazakistan için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın yeni dönemde de güçlenerek derinleşeceğine inandığını ifade etti.