Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tokayev'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüşerek yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü tebrik etti.
Dış Politika 21.11.2022, 20:39
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti.
Seçim neticesinin dost ve kardeş Kazakistan için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın yeni dönemde de güçlenerek derinleşeceğine inandığını ifade etti.
Kaynak: AA
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