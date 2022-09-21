Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yair Lapid'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Lapid'i New York'ta bulunan Türkevi'nde kabul etti.
Dış Politika 21.09.2022, 01:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid'i kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lapid'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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