Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bin Zayid bu kez telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile BAE'nin 50. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle telefonda görüştü.
Dış Politika 01.12.2021, 20:15 01.12.2021, 20:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü de tebrik etti.
Kaynak: AA
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