Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Draghi, İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi için düzenlediği özel konserini izledi.
Dış Politika 06.07.2022, 00:05
CSO, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi adına özel konser düzenledi.
Konseri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Draghi de izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser anısına Draghi'ye, Donizetti Paşa tarafından Sultan Abdülmecid için bestelenen ve 1839-1861 yılları arasında Marş-ı Sultani olarak kullanılan Mecidiye Marşı’nın notlarının bulunduğu tabloyu hediye etti.
Konserde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da davetliler arasında yer aldı.
Kaynak: AA
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