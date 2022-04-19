Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah bir telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerinde, geçirdiği ameliyat dolayısıyla Kral Abdullah'a geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulunduğunu belirtti.
Bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 18, 2022
Görüşmemizde, geçirdiği ameliyat dolayısıyla aziz kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulundum.
Ramazan ayında İsrail'in müdahaleleriyle Filistin'de yaşanan olayların kendilerini üzüntü ve endişeye sevk ettiğini kaydeden Erdoğan, "Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.
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