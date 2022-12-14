Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.





Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da ikili temasları kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile görüştü.

Dün akşam Türkmenistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", dün TSİ 21.15'te Türkmenbaşı Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ile diğer ilgililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenleneceği Hazar Denizi kıyısındaki ülkenin "turizm üssü" Avaza bölgesine geçti.

Üçlü zirvedeki ana gündem başlığı enerji

Türkmenistan, dünyada en büyük doğal gaz rezervine sahip ülkeler arasında 4’üncü sırada.

Bu çerçevede liderler, Türkmen doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi konusunu ele alacak, yol haritasını konuşacak.